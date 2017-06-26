Диетологи опровергли устаревшие мифы о еде

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Нью-Йорк, 26 июня. Ученые развенчали популярный миф о пагубном влиянии продуктов питания на здоровье человека.

Выяснилось, что вино борется с болезнью Альцгеймера. В ходе исследований в составе вина выявили ресвератрол — вещество, влияющее на работу головного мозга.

По словам ученых, соль обогащает организм натрием, который предотвращает повышение холестерина в крови. Переизбыток соли может повысить давление, но не более.

Молоко, согласно утверждениям специалистов, укрепляет кости людей с самого детства. Сахар сам по себе крайне вреден, но гораздо больше вреда приносит употребление заменителей сахара.

Многие диетологи рекомендуют питаться маленькими порциями, чтобы избавиться от лишнего веса. Эксперты сомневаются в том, что это может действительно помочь. При употреблении пищи вырабатывается инсулин, который превращает калории в энергию, избыток еды в этом случае откладывается в жировые запасы, отмечает NewInform.