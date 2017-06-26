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«Газпром» отреагировал на заявление Порошенко о «Северном потоке — 2»
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    «Газпром» отреагировал на заявление Порошенко о «Северном потоке — 2»

    12:19  26 Июня 2017
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    «Газпром» отреагировал на заявление Порошенко о «Северном потоке — 2»

    Москва, 26 июня. В компании «Газпром» отреагировали на слова украинского президента Петра Порошенко, назвавшего местью Украине за Стокгольмский арбитраж строительство газопровода «Северный поток — 2».

    По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, это два разных события, произошедшие в разное время.

    «Проект «Северный поток — 2» мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего», — подчеркнул он, сообщает «Газета.Ru».

    Ранее Порошенко заявил, что проект строительства газопровода представляет собой серьезную угрозу для Киева и якобы является местью Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза».

    Автор: Тимур Румянцев
    #порошенко #газпром #северный поток
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