Белоруссия планирует купить российские «Искандеры» и С-400

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Минск, 26 июня. Белорусская сторона изучает вопрос о возможности покупки у России ракетных комплексов «Искандер». Об этом в понедельник заявил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

По его словам, вопрос поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» может быть изучен с учетом появления нового вооружения с модернизированными характеристиками.

В Белоруссии планируют, что в будущем на охрану воздушных границ поступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО республики.

Ранее военное ведомство Белоруссии сообщило, что Минск приобретет в России 12 истребителей Су-30СМ.

Напомним, ранее стало известно, что Москва и Анкара обсудили технические вопросы договора на поставку С-400.