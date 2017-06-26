Операция ВКС РФ в Сирии повысила интерес к российским кораблям

В Избранное

Москва, 26 июня. Операция ВКС РФ в Сирии повысила спрос на российские военные корабли. Такое заявление сделал в понедельник помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

«Все наблюдают за тем, как наши корабли там работают. Спрос здесь вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос и на эти средства — фрегаты, корветы», — отметил он.

Также вырос спрос на средства береговой охраны — быстроходные и малые катера. По словам Кожина, к подобной технике «очень много стран» проявляют интерес.