Боевики ИГИЛ готовят в Сирии и Ираке «львят Халифата»

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Дейр эз-Зор, 26 июня. Боевики «Исламского государства» готовят новое поколение террористов.

В Сирии и Ираке функционируют тренировочные лагеря, в которых боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) готовят малолетних террористов. В школах шариата несовершеннолетним подросткам «промывают мозги», с малолетства в детях воспитывают ненависть к «неверным».

На тренировках, больше похожих на игру в «войну», в качестве мишеней используют живых людей. Убийство здесь считается обычным делом. Эксперты отмечают, что победа над «Исламским государством»* решит лишь часть глобальной проблемы с терроризмом. «Львята Халифата» останутся миной замедленного действия для всего мира.

* Организация запрещена на территории РФ.