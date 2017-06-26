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Сирия, 26 июня. В провинции Даръа возобновились ожесточенные столкновения между боевиками ИГ* и ССА**. Армия САР потеряла больше 30 военнослужащих убитыми в результате боев с «Джебхат ан-Нусрой»*** к северу от Кунейтры. ИГ утратило контроль над районом на юго-востоке провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли 31 военнослужащего в ходе противостояния с «Джебхат ан-Нусрой» на севере от Кунейтры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над пустынным районом Бир Дилайят на юго-востоке провинции Хомс; лишилось семи боевиков в результате неудачной атаки на западе Дейр эз-Зора; уничтожило 20 бойцов SDF**** и YPG на южной и западной окраине Ракки; убило одного мирного жителя и ранило еще 20 в ходе минометных обстрелов жилых кварталов Дейр эз-Зора.

Курды: отбили у террористов ИГИЛ Новый мост к югу от города Ракка.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): провела массированную атаку позиций САА и ополченцев-шиитов в восточных окрестностях Дамаска; лишилась союзника в лице формирования «Ансар Аль-Шария», присоединившегося к «Ахрар аш-Шам».

Сирийская свободная армия (ССА): возобновила ожесточенные столкновения с ИГИЛ на юго-западе провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Бойцы иранского шиитского ополчения, выступающие на стороне Сирийской арабской армии (САА), сорвали массированную атаку боевиков незаконных формирований в районе населенного пункта Айн Тарма к востоку от Дамаска. Основные бои развернулись вблизи здания автошколы. После нескольких часов столкновений отряды исламистских группировок «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» были вынуждены отступить на исходные позиции, передает ливанский портал Al Masdar News.

Отмечается, что проасадовские бойцы успели хорошо закрепиться в этом районе, освобожденном от радикалов несколько дней назад. Вытеснив боевиков из окрестностей Айн Тармы, проправительственные силы смогли перерезать важные линии снабжения столичного района Джобар, частично оккупированного исламистами. В ближайшее время, по данным командования САА, проасадовские войска и сирийская армия продолжат операцию по освобождению Джобара, наступая сразу с нескольких направлений.

Провинция Хомс

Подразделения «Хезболлы» и Национальных сил обороны (NDF)****** продвинулись вглубь Сирийской пустыни, установив контроль над районом Бир Дилайят и участком трассы, связывающей станции «Т-2» и «Т-3», сообщает Twitter-канал (@SyriaWar2). Эти данные также появились на карте Syrian Civil War Map. Подробности пока уточняются.

Части проправительственных сил приближаются к Дейр эз-Зору сразу с нескольких направлений. Подразделения ведут наступление, двигаясь со стороны Пальмиры вдоль шоссе М20, Ракки и района у границы с Ираком.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация международной коалиции провела очередную серию боевых вылетов в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор. Как передает информационный канал в сети Twitter (@smmsyria), в ходе бомбардировки погиб один местный житель, еще несколько человек получили ранения. Тем не менее предоставленные данные пока не окончательны. В последние недели в результате авиаударов самолетов коалиции, активизировавших усилия на этом направлении в преддверии наступления боевиков Сирийской свободной армии (ССА), были убиты десятки гражданских лиц.

Между тем террористы «Исламского государства»* не оставляют попыток захватить район Аль-Панорама на западной окраине Дейр эз-Зора. Напомним, ранее им удалось отбить у армии САР ряд опорных пунктов в этой части города. Тем не менее, как сообщает агентство AMN, последнее крупное нападение ИГ было отражено проправительственными ополченцами-шиитами после нескольких часов тяжелых боев. Были нейтрализованы как минимум семь боевиков, десятки членов террористической группировки были ранены. Чуть позже в ответ на действия ИГИЛ российские ВКС нанесли серию ударов по опорным пунктам формирования на южной окраине Дейр эз-Зора, вблизи высоты Аль-Тарда к югу от города, а также недалеко от поселения Багейлия в северных окрестностях административного центра провинции.

Боевики «Исламского государства», в свою очередь, после неудачной попытки наступления в районе Аль-Панорама открыли интенсивный огонь по жилым кварталам подконтрольных армии САР районов. Под минометными обстрелами погиб один человек, больше 20 были ранены.

Провинция Даръа

В юго-западной части провинции вновь активизировались столкновения между боевиками-оппозиционерами ССА и террористами подконтрольной ИГ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Перестрелки фиксируются вдоль всей линии соприкосновения между сторонами, сообщает в Twitter (@GeromanAT) военный источник. Сведения о ходе противостояния и о потерях в настоящий момент уточняются.

Присягнувшие на верность «Исламскому государству» боевики «Джейш Халид ибн Аль-Валид» ранее захватили у «Сводной армии» часть территорий в этом регионе и сформировали небольшой анклав. Бои между сторонами на этом направлении фиксируются регулярно.

Провинция Ракка

Продвижение отрядов Сирийской демократической армии (SDF) и курдских формирований YPG к центру Ракки значительно замедлилось, в то время как сопротивление со стороны сил «Исламского государства», напротив, заметно ожесточилось. Согласно сведениям Al Masdar News, не меньше 20 бойцов SDF и YPG за последнее время были убиты в результате снайперских и артиллерийских обстрелов ИГ на юге и на западе столицы провинции. Кроме того, в результате атаки смертника на «джихад-мобиле» был уничтожены четыре военных пикапа курдов. Террористы ИГИЛ применяют ту же тактику, что и в Мосуле, укрываясь от авиаударов ВВС международной коалиции, поддерживающей наступление «Демократических сил», и затем проводя быстрые тактические контратаки. Таким образом, совместная кампания курдов и западной коалиции по захвату Ракки может растянуться еще на несколько месяцев.

Однако, как утверждает на своей странице в Twitter (@melisaraimmo) курдский источник, подразделениям SDF удалось установить полный контроль над Новым мостом на южной окраине Ракки. В этой части города в настоящий момент продолжаются перестрелки.

Провинция Хама

Боевики группировки «Ансар Аль-Шария», действующей в основном в северной части провинции Хама, вышли из состава террористического альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого организацией «Джебхат Фатх аш-Шам». По данным AMN, исламисты присоединились к другому крупному формированию — «Ахрар аш-Шам».

Важно отметить, что конфликт между «Джебхат ан-Нусрой» и «Ахрар аш-Шам» в последние недели вновь заметно обострился. Столкновения между боевиками этих группировок фиксировались в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо.

Провинция Кунейтра

Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за последние 48 часов в ходе ожесточенных столкновений на линии соприкосновения между «Тахрир аш-Шам» и правительственной армией САР на севере провинции Кунейтра был убит 31 сирийский военнослужащий. Противостояние разворачивалось в окрестностях населенных пунктов Баас и Хан Арнаба.

Антиправительственные группировки занимают большую часть региона. При этом радикалы регулярно предпринимают попытки прорвать оборону САА и захватить также районы на севере провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.