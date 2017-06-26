Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 170 боеприпасов

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Луганск, 26 июня. Украинские военные выпустили более 170 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки. По словам официального представителя Народной милиции Андрея Марочко, противник за прошедшие сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня, несмотря на объявленное с полуночи 24 июня «хлебное перемирие».

«Всего по территории Республики было выпущено 173 мины и снаряда», — сообщил Марочко, слова которого цитирует Луганский информационный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв пять городов и сел Донецкой народной республики из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.