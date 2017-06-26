В Благовещенске ищут вандалов, устроивших шашлычную на кладбище

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Благовещенск, 26 июня. Полиция Благовещенска разыскивает пару, пожарившую шашлыки на кладбище. В качестве мангала влюбленные вандалы использовали надгробие.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в минувшие выходные на территории Вознесенского кладбища. Новость о пикнике на могиле вызвала широкий общественный резонанс. Теперь по данному факту начата проверка, полиция разыскивает этих любителей шашлыков.

При этом вопрос о том, по какой статье квалифицировать действия пары, как вандализм или хулиганство, пока не решен.

