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Россия
Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»
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Эксперт СПбГУ Колотов о Сирии: Это повторение фашизма и отбитого чувства самосохранения у американцев. ФАН-ТВ
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    Эксперт СПбГУ Колотов о Сирии: Это повторение фашизма и отбитого чувства самосохранения у американцев. ФАН-ТВ

    13:40  26 Июня 2017
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    Горячие точки Ближнего Востока, вооруженные противостояния, сотрясающие евразийский и африканский континенты, их взаимосвязь и исторические предпосылки, цели, «подогрев» со стороны Запада, роль и реакция России – такие темы обсуждались на ежегодном, уже XXIX конгрессе в СПбГУ. Съемочной группе ФАН-ТВ удалось узнать взгляд эксперта на один из самых резонансных инцидентов последних дней: речь идет о сирийском самолете Су-22, который 18 июня был сбит воздушными силами американцев, а также о нынешней ситуации в Сирии в целом. Смотрите и читайте эксклюзивное интервью с Владимиром Колотовым, профессором, заведующим кафедрой истории Дальнего Востока СПбГУ.

    – Геополитическая напряженность в регионе возрастает, никто не хочет отказываться от своих планов, и планы по переустройству этого региона носят антагонистический характер, идет силовая операция. Но если российские Воздушно-Космические силы действуют легитимно, по приглашению правительства Сирии, то что там делают все остальные, на территории суверенного государства, не очень-то понятно. Тем более, какие-то террористические образования. На каком основании им помогают? Какие у них источники финансирования? Краденая нефть и в Ираке, и в Сирии, которая неизвестно кому продается, за копеечные суммы. Нужно выходить из теневого сотрудничества на легальный рынок, серьезно ограничить доходы террористических организаций. Тогда эта проблема будет иметь другие формы и масштабы. Потому что то, что имеется сейчас… Ни одно из государств мира не застраховано от их атак! Они могут происходить в любом месте, в любое время – от США до Австралии. Выращивают сначала каких-то подконтрольных террористов, а потом они начинают кусать руку, которая их кормила.

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    – Вы сейчас фактически озвучили интересы, которые преследует Запад, а каким должен быть ответ России?

    Эксперт СПбГУ Колотов о Сирии: Это повторение фашизма и отбитого чувства самосохранения у американцев. ФАН-ТВ

    – Реакция России совершенно стабильная и предсказуемая. В настоящее время мы воюем с терроризмом в том месте, где появилось первое в мире террористическое государство. И пытаемся уничтожить его в зародыше, чтобы потом они в усиленном режиме не пришли к нам. Наша страна уже предлагала подобную борьбу: с фашизмом, в 30-х годах прошлого века. И Запад нас не услышал. А что они хотели? Они хотели использовать фашистов для того, чтобы они решили те проблемы, которые Запад самостоятельно не решил во времена Наполеона и Первой мировой войны. Они передали им в управление ресурсы Европы и пустили их в нашем направлении. Вот сейчас то же самое происходит на Ближнем Востоке.

    – Разрастание конфликта, действительно, уже давно ощущается. Есть ли, на ваш взгляд, какой-то гуманный способ выйти из ситуации?

    Эксперт СПбГУ Колотов о Сирии: Это повторение фашизма и отбитого чувства самосохранения у американцев. ФАН-ТВ

    – Пока его не видно. И об этом наш президент Владимир Путин говорил еще в 2007 году, когда выступал в Мюнхене. Продолжается развертывание баз НАТО, они создают новые базы вдоль наших границ, ставят системы противоракетной обороны. Разумеется, это встречает негативную реакцию со стороны России, а еще негативно реагирует Китай, о чем у нас меньше говорят. И в настоящий момент ситуация такая, что никто никому не верит. Ну, давали нам какие-то гарантии, что не будет НАТО расширяться на Восток. И где эти гарантии? Януковичу давали письменную гарантию безопасности, а ему пришлось бегать по своей стране. Нет смысла договариваться, мы знаем, что Запад не будет выполнять свои обязательства. Даже если мы какими-то неимоверными дипломатическими хитростями и уловками посадим их за стол переговоров, свои обязательства они все равно не будут выполнять…

    Целый комплекс проблем. И в настоящее время решения не просматривается. Чувство самосохранения не работает, потому что Запад, в первую очередь, пытается использовать эту нестабильность против нас. Ведь они находятся далеко, их это не касается, у них есть свои рычаги влияния в Евразии. А у нас нет рычагов влияния на них. Мы можем только взывать к совести, человеколюбию, гуманности. Хотя… индейские вожди в Северной Америке, наверное, тоже призывали к гуманности белых переселенцев. Не вижу я в этом смысла, честно говоря. И исторический опыт показывает, что это не тот путь, на который следует надеяться.

    Смотрите также: Конгресс в СПбГУ по Сирии: Штатам выгодно, чтобы страны занимались взаимоуничтожением. ФАН-ТВ

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    Автор: Евгенич Исаева; Андрей Ивашин
    #путин #россия #сша #сирия #петербург
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