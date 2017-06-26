Трамп настаивает на встрече с Путиным, несмотря на беспокойство своей администрации

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Вашингтон, 26 июня. Президента США Дональд Трамп продолжает настаивать на проведении встречи с президентом Владимиром Путиным в полноценном формате на высшем уровне, несмотря на сопротивление своей администрации. Советники предлагают Трампу ограничиться краткими переговорах в рамках саммита G20 и в целом не демонстрировать миролюбивый настрой в отношении Путина.

Трамп и несколько членов его администрации напротив, уверены, что американский президент должен провести полномасштабные переговоры с российским лидером, к освещению которых будут допущены СМИ.

Ранее Белый дом заявил, что ближайшей возможной датой встречи между мировыми лидерами может стать саммит «Большой двадцатки», который будет проходить 7–8 июля в Гамбурге. Официальный представитель Владимира Путина не сообщил о каких-либо особых мероприятиях, намеченных на эту дату в рамках саммита.