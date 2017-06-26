Ирак наращивает экспорт нефти и пытается выйти из сделки ОПЕК

В Избранное

Багдад, 26 июня. Ирак наращивает объемы экспорта нефти, формально соблюдая условия сделки ОПЕК.

По данным иракской нефтяной госкомпании за прошлый месяц страна отправила на экспорт более 101 миллиона баррелей нефти, прирост составил 0,35 процента. Данный ресурс был добыт на нефтяных месторождениях Киркук и Басра. Доходы от сделок составили не менее четырех с половиной миллиардов долларов.

Эксперты считают, что Ирак не остановится на данном увеличении объемов экспорта. Иракский министр нефти Джаббар аль-Ляиби сообщил, что страна не оставляет попыток выйти из венской сделки ОПЕК, аргументируя это тем, что государству необходимо восстановить экономику после десятилетий революций и войн. Ранее исключение из сделки ОПЕК картель санкционировал для Ирана, Нигерии и Ливии.