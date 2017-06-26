Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии
Экономика
Пивной оазис на юге России: Крым готов стать бизнес-раем для чешских инвесторов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пивной оазис на юге России: Крым готов стать бизнес-раем для чешских инвесторов

    15:24  26 Июня 2017
    153

    Пиво погубит санкции: чешский бизнес готов рискнуть рынками ЕС и США ради Крыма

    В Крыму до конца следующего года может быть запущен новый пивоваренный завод. Его открытия хотят добиться чешские предприятия и бизнесмены. Почему для этих экономических целей была выбрана именно территория полуострова и может ли помешать сотрудничеству Брюссель? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

    Об активности предпринимателей из Чехии известно уже достаточно. Недавно состоялась двусторонняя встреча в Москве: пивовары обговорили с российскими бизнесменами важнейшие детали. Сейчас идет большая работа над двумя проектами — предприятиями из Пардубицкого, Оломоуцкого края и края Высочина. Сначала чехи будут поставлять в Крым оригинальное бутылочное пиво двух-трех сортов — это может произойти уже до конца текущего года. А завод по производству пива с использованием чешских ингредиентов может быть построен на территории полуострова до конца 2018 года.

    Не секрет, что бизнесу из Европы, несмотря на санкции ЕС, нужна Россия. Бизнесмены принимают российские условия и ищут варианты, чтобы работать на этом гигантском рынке. Но Крым здесь является воистину вишенкой на торте. По сути, это еще неизведанный и новый регион, в который не ступала нога европейского предпринимателя. И чешские пивовары хотят собрать тут все пенки. 

    «Чешские предприятия обладают очень большим экспортным потенциалом. Рынок Европы в сфере пивоварения переполнен, в то же время российский рынок представляется безграничным полем для действия. Да, в Крыму немного иные правила, к которым нужно привыкать. Но европейские компании ради бизнеса на полуострове могут пожертвовать рынками, например, в Западной Европе или США. Экономические выгоды от сотрудничества с Россией намного больше. И европейские компании понимают, что сотрудничать с Крымом — это круто», — комментирует специально для ФАН политолог Владимир Джаралла.

    Интересно, что объем товарооборота между Россией и Чехией только в I квартале этого года составил больше 1,5 млрд долларов, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большую долю в этом отношении готов добавить и Крым. Кто знает, может со временем один из городов на полуострове не без чешской помощи станет нашей российской Прагой и пивной столицей всей страны?  

    Пиво погубит санкции: чешский бизнес готов рискнуть рынками ЕС и США ради Крыма

    «Режим санкций со стороны Брюсселя  — больше не помеха Европе. Внутри нее самой складывается ситуация, когда страны, вроде Чехии, Венгрии и Словакии, проявляют достаточную самостоятельность, вступая в конфликт с Брюсселем, жалуясь на экономические ограничения и отсутствие компенсаций. В этом случае собственные правительства защищают их интересы. Судя по всему, чехи готовы в определенной степени рискнуть и выйти на рынок Крыма», — считает Джаралла.

    Чехия может пойти и по проверенной схеме: вместо того, чтобы заходить в Крым напрямую, она создаст некого посредника, российского партнера, который по сути и развивает этот бизнес. Может, но захочет ли?

    «В случае посредничества считается, что никакого нарушения санкций не происходит. Экономический интерес берет свое, и бизнесмены, прикидывая выгоду, ищут способы, как обойти неудобные дня них правила. Перед чешскими пивоварами новый рынок Крыма, который еще окучивать и окучивать. Самое интересное, что многие европейские компании дошли до того, что отказываются от компаний-посредников и заходят в Крым напрямую. У них есть уверенность в политической защите на уровне своих правительств», — добавляет политолог. 

    Чешский пивоваренный завод может стать одной из первых ласточек плодотворного экономического взаимодействия российского полуострова и европейского бизнеса. Но нет сомнений, что далеко не последней.

    Автор: Максим Вручный
    #санкции #крым #чешское пиво
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Гроза надвигается на Москву: МЧС опубликовало экстренное предупреждение

        15:13 26 Июня 2017 352
        Читать
        15:11
        Сегодня

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения
        14:55
        Сегодня

        Песков рассказал о подготовке к телефонному разговору лидеров «нормандской четверки»

        14:16
        Сегодня

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу
        13:39
        Сегодня

        Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram
        12:20
        Сегодня

        Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 961

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1313

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1601

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3904

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        509
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1313
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1461
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        2008
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        309