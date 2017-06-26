Пивной оазис на юге России: Крым готов стать бизнес-раем для чешских инвесторов

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В Крыму до конца следующего года может быть запущен новый пивоваренный завод. Его открытия хотят добиться чешские предприятия и бизнесмены. Почему для этих экономических целей была выбрана именно территория полуострова и может ли помешать сотрудничеству Брюссель? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Об активности предпринимателей из Чехии известно уже достаточно. Недавно состоялась двусторонняя встреча в Москве: пивовары обговорили с российскими бизнесменами важнейшие детали. Сейчас идет большая работа над двумя проектами — предприятиями из Пардубицкого, Оломоуцкого края и края Высочина. Сначала чехи будут поставлять в Крым оригинальное бутылочное пиво двух-трех сортов — это может произойти уже до конца текущего года. А завод по производству пива с использованием чешских ингредиентов может быть построен на территории полуострова до конца 2018 года.

Не секрет, что бизнесу из Европы, несмотря на санкции ЕС, нужна Россия. Бизнесмены принимают российские условия и ищут варианты, чтобы работать на этом гигантском рынке. Но Крым здесь является воистину вишенкой на торте. По сути, это еще неизведанный и новый регион, в который не ступала нога европейского предпринимателя. И чешские пивовары хотят собрать тут все пенки.

«Чешские предприятия обладают очень большим экспортным потенциалом. Рынок Европы в сфере пивоварения переполнен, в то же время российский рынок представляется безграничным полем для действия. Да, в Крыму немного иные правила, к которым нужно привыкать. Но европейские компании ради бизнеса на полуострове могут пожертвовать рынками, например, в Западной Европе или США. Экономические выгоды от сотрудничества с Россией намного больше. И европейские компании понимают, что сотрудничать с Крымом — это круто», — комментирует специально для ФАН политолог Владимир Джаралла.

Интересно, что объем товарооборота между Россией и Чехией только в I квартале этого года составил больше 1,5 млрд долларов, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большую долю в этом отношении готов добавить и Крым. Кто знает, может со временем один из городов на полуострове не без чешской помощи станет нашей российской Прагой и пивной столицей всей страны?

«Режим санкций со стороны Брюсселя — больше не помеха Европе. Внутри нее самой складывается ситуация, когда страны, вроде Чехии, Венгрии и Словакии, проявляют достаточную самостоятельность, вступая в конфликт с Брюсселем, жалуясь на экономические ограничения и отсутствие компенсаций. В этом случае собственные правительства защищают их интересы. Судя по всему, чехи готовы в определенной степени рискнуть и выйти на рынок Крыма», — считает Джаралла.

Чехия может пойти и по проверенной схеме: вместо того, чтобы заходить в Крым напрямую, она создаст некого посредника, российского партнера, который по сути и развивает этот бизнес. Может, но захочет ли?

«В случае посредничества считается, что никакого нарушения санкций не происходит. Экономический интерес берет свое, и бизнесмены, прикидывая выгоду, ищут способы, как обойти неудобные дня них правила. Перед чешскими пивоварами новый рынок Крыма, который еще окучивать и окучивать. Самое интересное, что многие европейские компании дошли до того, что отказываются от компаний-посредников и заходят в Крым напрямую. У них есть уверенность в политической защите на уровне своих правительств», — добавляет политолог.

Чешский пивоваренный завод может стать одной из первых ласточек плодотворного экономического взаимодействия российского полуострова и европейского бизнеса. Но нет сомнений, что далеко не последней.