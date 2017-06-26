Форвард «Локомотива» в ближайшее время может стать россиянином

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Москва, 26 июня. Форвард столичного «Локомотива» Ари может стать гражданином Российской Федерации и получить право играть за сборную в ближайшее время. Об этом футболист рассказал в интервью ESPN.

По словам нападающего, предложение о получении российского паспорта игроку в свое время поступило от экс-тренера сборной России Фабио Капелло. Однако позже этот процесс остановился, сообщает «Свободная пресса».

«Но сейчас процесс возобновился, и, может быть, я получу российский паспорт уже в ближайшие месяцы», — рассказал 31-летний бразилец.

Напомним, в мае прошлого года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Роману Нойштедтеру.