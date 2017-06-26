Пять человек погибли в жуткой автокатастрофе под Саратовом

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Саратов, 26 июня. Пять человек погибли и один пострадал при столкновении двух иномарок Nissan и Renault Logan у села Лебедевка в Саратовской области. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

На месте ДТП погибли водитель Nissan Евгений А. 1977 года рождения и его пассажирка, девочка 2004 года рождения, личность которой пока устанавливается. Также смертельные травмы получили водитель второго автомобиля Виктор Ч. 1959 года рождения и его пассажирки Татьяна С. 1965 года рождения и Ольга Ч. 1961 года рождения.

В страшной аварии выжил мальчик 2014 года рождения, находившийся в Renault Logan. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.