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Вашингтон, 26 июня. Книга «Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и «глубинное государство» сговорились, чтобы очернить Путина» вышла в США.

Ее автор, профессор Питтсбургского университета в Пенсильвании Дэн Ковалик, полагает, что американские демократы пытаются возложить ответственность за все свои неудачи на Россию, развивая теорию о вмешавшихся в выборы российских хакеров. При этом их аргументы выглядят весьма неубедительно, учитывая, что ЦРУ с легкостью может замаскировать взлом компьютерных сетей под действия иностранной разведки. Кроме того, демократы отказались предоставить ФБР доступ ко взломанным серверам, что тоже вызывает вопросы.