Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Экономика
Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148
Политика
Американский профессор раскрыл заговор ЦРУ против Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американский профессор раскрыл заговор ЦРУ против Путина

    12:00  26 Июня 2017
    42

    Американский профессор раскрыл заговор ЦРУ против Путина

    Вашингтон, 26 июня. Книга «Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и «глубинное государство» сговорились, чтобы очернить Путина» вышла в США.

    Ее автор, профессор Питтсбургского университета в Пенсильвании Дэн Ковалик, полагает, что американские демократы пытаются возложить ответственность за все свои неудачи на Россию, развивая теорию о вмешавшихся в выборы российских хакеров. При этом их аргументы выглядят весьма неубедительно, учитывая, что ЦРУ с легкостью может замаскировать взлом компьютерных сетей под действия иностранной разведки. Кроме того, демократы отказались предоставить ФБР доступ ко взломанным серверам, что тоже вызывает вопросы.

    «Я не думаю, что вы увидите какие-либо доказательства. Думаю, это вообще уже не про «русский взлом», а про воспрепятствование правосудию. В США никто не верит, что это могло бы повлиять на выборы», — пояснил Ковалик РИА Новости.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        США намерены легализовать через ООН вторжения в третьи страны

        10:45 26 Июня 2017 1102
        Читать
        9:46
        Сегодня

        Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине
        9:12
        Сегодня

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо
        16:24
        Вчера

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 926

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1565

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3852

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        503

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        721
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        925
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1368
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1861
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        282