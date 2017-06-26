Американский профессор раскрыл заговор ЦРУ против Путина
Вашингтон, 26 июня. Книга «Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и «глубинное государство» сговорились, чтобы очернить Путина» вышла в США.
Ее автор, профессор Питтсбургского университета в Пенсильвании Дэн Ковалик, полагает, что американские демократы пытаются возложить ответственность за все свои неудачи на Россию, развивая теорию о вмешавшихся в выборы российских хакеров. При этом их аргументы выглядят весьма неубедительно, учитывая, что ЦРУ с легкостью может замаскировать взлом компьютерных сетей под действия иностранной разведки. Кроме того, демократы отказались предоставить ФБР доступ ко взломанным серверам, что тоже вызывает вопросы.
«Я не думаю, что вы увидите какие-либо доказательства. Думаю, это вообще уже не про «русский взлом», а про воспрепятствование правосудию. В США никто не верит, что это могло бы повлиять на выборы», — пояснил Ковалик РИА Новости.