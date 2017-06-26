В целях безопасности: справедливы ли обвинения Сирии в адрес Израиля в поддержке террористов

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Израильские ВВС второй раз атаковали позиции сирийской армии в провинции Кунейтра вблизи Голанских высот, объяснив свой новый удар старой причиной — несколько снарядов, прилетевших с территории Сирии, взорвалось на территории, которую Израиль считает своей.

Верховное командование Армией и Вооруженными силами САР обвинили Израиль в пособничестве терроризму и возложили полную ответственность за опасные последствия атаки. Однако от источника в Министерстве обороны появилась информация, что Израиль не собирался поддерживать «Джебхат-ан-Нусру»* (запрещена в РФ) и вредить САА, а просто ударили туда, откуда летели снаряды.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) назвал эту информацию похожей на правду:

«У «Джебхат ан-Нусры»* есть такая манера периодически подкидывать в сторону Израиля несколько снарядов или пару ракет для провокации Израиля на ввязывание в боевые действия на территории Сирии. Это происходит уже не первый раз. Задача террористов понятна».

Эксперт считает маловероятным предположение, что сирийские правительственные войска с завидным постоянством обстреливают шальными ракетами территорию Израиля:

«Дамаску хватает своих проблем и ему совсем ни к чему ссориться сегодня с Израилем, провоцируя его.Это очень сильно похоже на операцию под прикрытием. «Джебхат ан-Нусра»* стреляет через границу, израильтяне не могут промолчать, потому что им надо ответить, и накрывают все огневые точки, которые работают в этот момент. При сближении противоборствующих сторон понять, чья это точка достаточно сложно. Вполне возможно, что они в какой-то степени накрыли «Джебхат ан-Нусру»* и попали по сирийцам».

Действия боевиков по вовлечению в конфликтную ситуацию Израиля вполне понятны:

«Чем больше народа в этой свалке начнет участвовать, тем спокойней можно будет террористам выполнять свои задачи, под шумок».

Эксперт привел в пример ситуацию, которой посвящено недавно опубликованное расследование Сеймура Херша:

«Это очень похоже на пресловутую газовую атаку, следствием которой стал ракетный удар США по авиабазе Шайрат. Сейчас становится понятно, что никакой газовой атаки там не было, а если и была, то это провокация со стороны боевиков «ан-Нусры»*. То же самое происходит сейчас на Голанах. Израиль давно ведет себя достаточно интеллигентно, не ввязываясь напрямую в сирийский конфликт, а той же «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ) выгодно втянуть Израиль».

Эксперт думает, что так будет происходить и дальше, пока «Джебхат ан-Нусра»* оперирует в этом районе. Чтобы избежать таких недопониманий, было бы логично САА более тесно взаимодействовать с израильской стороной, но не все так просто. Эксперт не исключает тот факт, что по закрытым каналам между сирийским командованием и израильской стороной идет обмен информацией:

«Наверняка обмен информацией идет, по крайне мере, через Россию, что вполне возможно. Но когда с территории Сирии залетают снаряды на территорию, которую Израиль считает своей, здесь уже речи о взаимодействии не идет, а надо совершать шаги, которые были бы понятны своему, местному населению, а это значит ответный удар».

Израиль каждый такой инцидент считает нарушением своего пространства и территориальной целостности, поэтому должны отвечать. И совершенно неважно, кто стрелял. Дело осложняет и то, что сирийское руководство — одно из немногих на территории Ближнего Востока, которое так же, как и Иран, стойко выступало и продолжает выступать против Израиля.

«Для того, чтобы резко сменить в публичном пространстве курс на взаимодействие, надо пройти определенный путь. Башар Асад и так последнее время занимал достаточно мягкую позицию в отношении Израиля».

С точки зрения нашего собеседника, глава сирийского правительства взял легкий курс на снижение напряженности во взаимоотношениях, но, тем не менее, все равно исторически противостояние осталось, исторически Голанские высоты, которые Дамаск справедливо считает своими, все еще оккупированы Израилем. Поэтому публично начинать какие-то процессы взаимодействия вряд ли сейчас возможно. Особенно учитывая тесное взаимодействие сирийского правительства с Ираном и «Хезболлой»:

«Хезболла» и Иран — это самые стойкие и прожженные противники Израиля. И они сейчас находятся не просто в союзнических отношениях, а мертвой хваткой держатся за правительство Асада, что определенным образом влияет на Дамаск. На сегодняшний день без Ирана и «Хезболлы» сирийское правительство вряд ли выдержит напряжение той войны, которая идет на территории Сирии. Это очень серьезный фактор, который препятствует какому-либо публичному взаимодействию Дамаска и Израиля.

Однако эксперт назвал ситуацию довольно подвижной: вполне возможно, что Израиль может пересмотреть свое отношение к Асаду, если Дамаск разорвет отношения с группировкой «Хезболла»:

«Мало ли, что может произойти. Израиль — это стратегическая, военная и политическая реальность на Ближнем Востоке, и без него уже ни один ближневосточный вопрос решить нельзя».

* Организация запрещена на территории РФ.