Матрешки, жирафы и кактусы: Лопырева снялась в яркой фотосессии ФИФА

В Избранное

Ростов-на-Дону, 26 июня. Телеведущая и посол ЧМ-2018 по футболу Виктория Лопырева снялась в эксклюзивной фотосессии ФИФА «Вокруг света», позируя в национальных костюмах стран-участниц Кубка конфедераций 2017.

Популярная модель Виктория Лопырева поделилась фотографиями на своей странице в Instagram, передает «Свободная пресса». Она снялась на фоне мексиканских кактусов, статуи с острова Пасхи, африканских животных, российских матрешек и т.п.