Силуанов объяснил, почему не стоит наполнять ПФР за счет повышения ставки страховых взносов

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Москва, 26 июня. Глава министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что на сегодняшний день повышать ставку страховых взносов для наполняемости Пенсионного фонда нет необходимости.

По словам российского министра, возврат к уровню отчислений в ПФР на отметке в 34% сегодня невозможен.

Глава ведомства отметил, что нужно заниматься поиском других способов для балансировки пенсионной системы России.

Кроме того, на сегодняшний день пенсионная система полностью зависит от субсидий из государственного бюджета. Силуанов объяснил это тем, что Россия находится в «демографической яме», поскольку экономически активное население государства каждый год уменьшается на 800 тыс. человек.

Ранее Силуанов рассказал, как увеличились доходы россиян.