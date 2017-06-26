Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Экономика
Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148
Экономика
Силуанов объяснил, почему не стоит наполнять ПФР за счет повышения ставки страховых взносов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Силуанов объяснил, почему не стоит наполнять ПФР за счет повышения ставки страховых взносов

    11:35  26 Июня 2017
    163

    Силуанов объяснил, почему не стоит наполнять ПФР за счет повышения ставки страховых взносов

    Москва, 26 июня. Глава министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что на сегодняшний день повышать ставку страховых взносов для наполняемости Пенсионного фонда нет необходимости.

    По словам российского министра, возврат к уровню отчислений в ПФР на отметке в 34% сегодня невозможен. 

    Глава ведомства отметил, что нужно заниматься поиском других способов для балансировки пенсионной системы России.

    Кроме того, на сегодняшний день пенсионная система полностью зависит от субсидий из государственного бюджета. Силуанов объяснил это тем, что Россия находится в «демографической яме», поскольку экономически активное население государства каждый год уменьшается на 800 тыс. человек. 

    Ранее Силуанов рассказал, как увеличились доходы россиян. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #пенсии #силуанов #экономика #минфин #пфр
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        США намерены легализовать через ООН вторжения в третьи страны

        10:45 26 Июня 2017 1093
        Читать
        9:46
        Сегодня

        Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине
        9:12
        Сегодня

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо
        16:24
        Вчера

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 921

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1565

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3852

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        503

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        721
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        921
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1365
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1855
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        281