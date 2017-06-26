ЦРУ пыталось освободить американского журналиста в Сирии по «секретным каналам»

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Вашингтон, 26 июня. Американские спецслужбы пытались освободить журналиста Остина Тайса при помощи «секретных каналов связи».

Источник в американском средстве массовой информации сообщил, что директор ЦРУ Майк Помпео якобы связался с главой одной из сирийских спецслужб Али Мамлюком для того, чтобы освободить военного корреспондента Остина Тайса. Отмечается, что Мамлюк находится под американскими санкциями.

По плану сирийские спецслужбы должны были «найти» Тайса, который исчез в Сирии почти пять лет назад, обвинить его в нарушении миграционного законодательства, затем помиловать и выслать в США. Выполнение этого сценария, отмечает источник, сорвалось после ракетного удара США по сирийской военной базе. Американские спецслужбы отказались комментировать данные факты.