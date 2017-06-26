Роспотребнадзор намерен продлить запрет на продажу спиртосодержащей продукции

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Москва, 26 июня. Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре в настоящее время рассматривают вопрос о продлении запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в торговых сетях.

Как пояснила глава ведомства, «мы предлагаем продление действия постановления о запрете реализации в торговой сети спиртосодержащих продуктов».

По словам Поповой, срок продления запрета пока обсуждается.

Ранее в больницу с отравлением метиловым спиртом были доставлены семь мужчин и две женщины. По некоторым данным, они отравились спиртом из канистры, которую им дал неизвестный мужчина.