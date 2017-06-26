Самолет не смог взлететь в ХМАО из-за сбоя бортового компьютера
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Нижневартовск, 26 июня. Самолет CRJ-200ER авиакомпании «Ямал», который направлялся из Нижневартовска в Уфу, не смог вылететь из-за проблем с оборудованием. Сообщается, что воздушное судно уже начало разгон по взлетной полосе, однако в последний момент командир принял решение отменить взлет.
«На борту находились 52 пассажира, в том числе девять детей, пострадавших нет. Прилетел техник, но оказалось, что у него нет допуска к такой электронике. Ждем, когда пришлют другого специалиста. Все пассажиры отправлены другими рейсами», — рассказали Ura.ru в аэропорту Нижневартовска.