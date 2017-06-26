Джабаров заявил об особой популярности Telegram у террористов из Средней Азии

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Москва, 26 июня. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил об активном использовании террористами мессенджера Telegram. Особой популярностью, по его словам, он пользуется в бывших республиках СССР и, в частности, в Средней Азии.

Ранее ФСБ сообщило, что Telegram, в частности, ипользовали смертник, его пособники и куратор за рубежом во время подготовки теракта в метро Петербурга. «Действительно, Telegram распространён среди террористических организаций, очень популярен в бывших союзных республиках, в частности, в Средней Азии. Он очень активизировался в последнее время», — заявил Джабаров РИА Новости. Доводы создателя мессенджера Павла Дурова, отказывающегося предоставить Роскомнадзору необходимые сведения, сенатор назвал несостоятельными.

По его мнению, на Западе, где сейчас находится Дуров, Telegram заблокировали бы сразу после возникновения подозрений в том, что сеть может использоваться террористами для «связи». «Правила для всех одни», — подчеркнул он, добавив, что слова Дурова о том, что требования Роскомнадзора нарушают нормы российской Конституции, «не выдерживают критики».