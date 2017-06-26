Глава Росатома рассказал, как создать реактор для «зеленой энергетики»

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Екатеринбург, 26 июня. Активно разрабатываемые в настоящее время во всем мире атомные реакторы на быстрых нейтронах помогут сделать атомную энергию экологически чистым возобновляемым ресурсом, уверен генеральный директор российской госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Генеральный директор Росатома выступил на крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17.

«Будущее мировой атомной энергетики не разрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются «быстрые» реакторные технологии, — объяснил Лихачев. — Это позволяет говорить, что в видимой перспективе мировая атомная энергетика станет действительно возобновляемым источником энергии, основанном на радиационно-эквивалентном обращении с делящимися материалами».

В настоящее время, напомнил глава Росатома, Россия является единственной страной, располагающей реакторами на быстрых нейтронах, действующими на промышленной мощности.