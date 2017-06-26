Синоптики обвинили в наступлении холодного лета людей

В Избранное

Москва, 26 июня. Современные технологии, которых каждый год становится все больше и больше, могут быть причиной плохой погоды этим летом, уверены в Гидрометцентре РФ.

Специалисты отметили, что климатическое оружие может вызвать дождь в маленьком районе, однако оно не может управлять погодой в целом регионе.

«Это может быть только на локальной территории. На большой — это невозможно. Как нельзя разогнать и циклон — энергия в нем составляет несколько тысяч атомных бомб», — цитирует Ura.Ru слова заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.

Есть вероятность, что холодная погода этим летом стала результатом жизнедеятельности человека, добавила Паршина. Расширение городов, постепенное загрязнение атмосферы, исчезновение лесов — все это может привести к осадкам.