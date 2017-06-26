Пропавшего четырехлетнего мальчика из Ростовской области нашли в траве

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Гуково, 26 июня. В городе Гуково Ростовской области завершились поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне вечером. Его нашли спящим на траве.

Родители ребенка рассказали, что около шести часов вечера их сын играл возле дома. Когда мать с отцом отвлеклись, ребенок исчез. Родители несколько часов пытались самостоятельно найти мальчика, прежде чем обратиться в полицию за помощью.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, поиски ребенка с участием спасателей продолжались всю ночь. Разыскали его только утром, мирно спящим в траве. Здоровью мальчика ничего не угрожает.