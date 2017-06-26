Разделяй и властвуй: для чего США хотят легализовать вторжения в третьи страны

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Вашингтон хочет добиться включения региональных филиалов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в список террористических группировок ООН. Об этом передает газета «Известия», ссылаясь на источники в российских дипломатических кругах. О том, какие цели преследуют Соединенные Штаты, продавливая в Организации Объединенных Наций подобные инициативы, — в материале Федерального агентства новостей.

Легальное вторжение

Если предложение Соединенных Штатов получит поддержку, Вашингтон сможет в соответствии с американским законодательством начинать специальные операции на территории третьих стран, считают эксперты. Против предложения Штатов выступила Российская Федерация и еще ряд стран, включая Египет. Каир считает, что включение в список регионального отделения «Аль-Каиды» продемонстрирует неспособность официальных местных властей справиться с угрозой своими силами.

Россия в свою очередь крайне скептически относится к инициативе США, поскольку группы террористов, которые аффилированы с этими организациями, как правило, немногочисленны. По мнению Москвы, местные власти способны сами справиться с этой угрозой, добавляют собеседники издания.

«Закрыть хвосты»

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: предложение США протащить через ООН право на ликвидацию «террористических организаций» в третьих странах только на первый взгляд кажется неуклюжей попыткой узаконить те вторжения, которые США осуществляют десятилетиями. Ведь никто сегодня не мешает американцам применять армию в Сирии, где их никто не ждет, как не мешал во Вьетнаме, где их тоже никто не ждал.

«Кажется, что вроде бы как администрация Трампа озадачилась легитимностью и ищет повод «закрыть хвосты», сделать операции по всему миру законными. Однако это не просто попытка исправить ошибки. После этой инициативы становится понятно, что долгосрочная стратегия по взращиванию «террористических организаций» по всему миру — это технология военной экспансии США, а не, скажем, инструмент давления на несогласные режимы», — уверен Игорь Рябов.

Отмычка к политическим режимам

По мнению эксперта, США «нарожали» террористические группировки для того, чтобы прикрывать вмешательство во внутренние дела третьих стран.

«Подконтрольные «террористы» создаются как отмычка к режимам. Пример: не нравится президент Индонезии Дутерте. Так для того чтобы решить его проблему, на территории одного из островов Индонезии активизируют террористическую группировку, связанную с запрещенным «Исламским государством»*. И потом создадим условия того, чтобы Дутерте был не способен «защитить» безопасность своей страны. И пошлем к нему под эгидой ООН войска. Решаем проблему терроризма, параллельно сваливая Дутерте с власти», — заметил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, подобная технология вторжения крайне опасна. Отдельные государства начнут наращивать собственные вооруженные силы, чтобы готовиться к подобным технологиям. Страх и вражда между соседями будут расти. Такие крупные игроки как Китай, конечно, не допустят, чтобы в зоне их интересов под прикрытием ООН орудовали американцы.

«Если брать ту же Индонезию — применение подобной технологии Китай будет воспринимать как вызов в свой адрес, угрозу своей национальной безопасности. Также замечу, что военными методами вообще не решить проблем. Борьба с терроризмом в мире должна носить именно те формы, сложные и стратегически выверенные, какие сегодня предлагает Россия. Страна, принявшая на себя удар терроризма, как Сирия, должна получить поддержку в этой борьбе, а не быть объектом внешнего вторжения», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН создала внутри организации контртеррористическое управление. Российский дипломат Владимир Воронков возглавил новый орган.

Главная задача этого ведомства состоит в международной унификации понятия «терроризм», а также создание единого списка террористических организаций и отдельных преступников. По данным СМИ, Россия формирует единый список, скоро он будет представлен в управление.

* Организация запрещена на территории РФ.