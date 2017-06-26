Названа дата отстыковки космического грузовика «Прогресс МС-05» от МКС

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Вашингтон, 26 июня. В конце следующего месяца от Международной космической станции может отделиться космический грузовик «Прогресс МС-05». Об этом в понедельник сообщают источники в космической отрасли.

По имеющейся информации, идет разговор о возможности отстыковки и сведения с орбиты днем 20 июля, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что космический грузовик планирует оставаться на станции до конца лета текущего года.

Напомним, в середине июня запущенный с космодрома «Байконур» грузовик «Прогресс МС-06» благополучно отстыковался от ракеты и взял направление к Международной космической станции.