Валентин Гафт из-за болезни отменил гастроли на Урале
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Екатеринбург, 26 июня. Творческую встречу с Валентином Гафтом отменили в Екатеринбурге из-за болезни с народного артиста. Мероприятие должно было пройти 27 июня в Президентском центре имени Б.Н.Ельцина.
На вечере Гафт собирался прочитать со сцены свои стихи и эпиграммы, а также ответить на вопросы зрителей. Гастроли отменили из-за его болезни актера.
Представитель артиста в комментарии ФАН заверил, что ничего серьезного с актером не произошло, и он сможет выступить в Екатеринбурге осенью.