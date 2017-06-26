Валентин Гафт из-за болезни отменил гастроли на Урале

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Екатеринбург, 26 июня. Творческую встречу с Валентином Гафтом отменили в Екатеринбурге из-за болезни с народного артиста. Мероприятие должно было пройти 27 июня в Президентском центре имени Б.Н.Ельцина.

На вечере Гафт собирался прочитать со сцены свои стихи и эпиграммы, а также ответить на вопросы зрителей. Гастроли отменили из-за его болезни актера.

Представитель артиста в комментарии ФАН заверил, что ничего серьезного с актером не произошло, и он сможет выступить в Екатеринбурге осенью.

