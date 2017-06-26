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Москва, 26 июня. Сирийский конфликт, в котором задействовано множество мировых игроков, не станет причиной глобальной войны между Россией и Штатами, считают эксперты.

Военные эксперты полагают, что малейший инцидент в сирийском конфликте может привести к началу глобального конфликта между Россией и США. Удары американских военных могут быть расценены русскими как акт агрессии против ВС РФ на территории Сирийской арабской республики.

Обе стороны прекрасно понимают возможную угрозу и свою ответственность. Об этом говорит множество фактов, среди которых предупреждение американской стороны командования ВС РФ о предстоящем ракетном ударе по сирийской базе. Это подтверждает, что между Россией и США действуют каналы связи и оповещения, стороны не заинтересованы в начале глобального конфликта.