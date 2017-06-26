Порошенко приехал в Париж для встречи с Макроном

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Париж, 26 июня. Президент Украины Петр Порошенко начал свой рабочий визит во Францию, где планирует встретиться с новым президентом Эммануэлем Макроном, сообщает посольство Украины во Франции.

Ожидается, что Порошенко также встретится с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом и главой Сената Франции Жераром Ларше.

Ранее сообщалось, что украинский лидер намерен посетить Париж, чтобы познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Никакой конкретной информации о планах Порошенко на поездку не сообщалось. Известно лишь то, что президент Украины хочет узнать о позиции нового главы Франции по конфликту в Донбассе.