Комитет СФ рассмотрит кандидатуру Мешкова на должность посла России во Франции

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Москва, 26 июня. Комитет Совета Федерации по международным делам изучит сегодня кандидатуру заместителя главы дипломатического ведомства Российской Федерации Алексея Мешкова на должность посла России во Франции. Об этом в понедельник рассказал источник в Совфеде.

По словам собеседника, в настоящее время документы поступили в Совет Федерации и направлены в комитет по международным делам.