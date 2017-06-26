Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Экономика
Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148
Россия
Комитет СФ рассмотрит кандидатуру Мешкова на должность посла России во Франции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Комитет СФ рассмотрит кандидатуру Мешкова на должность посла России во Франции

    11:20  26 Июня 2017
    68

    Совфед

    Москва, 26 июня. Комитет Совета Федерации по международным делам изучит сегодня кандидатуру заместителя главы дипломатического ведомства Российской Федерации Алексея Мешкова на должность посла России во Франции. Об этом в понедельник рассказал источник в Совфеде. 

    По словам собеседника, в настоящее время документы поступили в Совет Федерации и направлены в комитет по международным делам. 

    Комитет СФ рассмотрит кандидатуру Мешкова на должность посла России во Франции

    «Они намерены сегодня данный вопрос рассмотреть», — передает слова источника РИА Новости

    Автор: Дана Балан
    #россия #мид #рф #мешков #совфед
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        США намерены легализовать через ООН вторжения в третьи страны

        10:45 26 Июня 2017 1093
        Читать
        9:46
        Сегодня

        Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине
        9:12
        Сегодня

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 26 июня 6.00: второй удар ВВС Израиля, союзники САА окружают ИГ в Алеппо
        16:24
        Вчера

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 921

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1565

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3852

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        503

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        721
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        921
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1365
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1855
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        281