Комитет СФ рассмотрит кандидатуру Мешкова на должность посла России во Франции
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Москва, 26 июня. Комитет Совета Федерации по международным делам изучит сегодня кандидатуру заместителя главы дипломатического ведомства Российской Федерации Алексея Мешкова на должность посла России во Франции. Об этом в понедельник рассказал источник в Совфеде.
По словам собеседника, в настоящее время документы поступили в Совет Федерации и направлены в комитет по международным делам.
«Они намерены сегодня данный вопрос рассмотреть», — передает слова источника РИА Новости.