Школьница из Новосибирска сбежала в Краснодар к виртуальному другу

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Краснодар, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Краснодара 15-летнюю девушку, сообщили в региональном линейном управлении МВД РФ на транспорте.

Девушка прилетела из Новосибирска. Выяснилось, что школьница прилетела на встречу со своим другом по переписке, в которого она влюбилась во время долгого общения в социальной сети. Когда пылкий возлюбленный пригласил девушку к себе в Краснодар и даже купил билет на самолет, школьница без разрешения родителей отправилась в дорогу.

Как отмечает «Свободная пресса», школьница будет содержаться в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, пока родители ее не заберут.