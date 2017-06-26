Выронивший пассажира из маршрутки в Ленобласти водитель стал фигурантом уголовного дела

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Санкт-Петербург, 26 июня. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, выронившего из маршрутки пассажира и скрывшегося с места ДТП на трассе в Ленинградской области.

9 мая текущего года в полицию поступило сообщение о том, что в больницу был госпитализирован гражданин, который выпал из автобуса. При падении мужчина получил компрессионный перелом позвоночника. По факту административного нарушения было проведено расследование.

Сам инцидент произошел 7 мая на 22 км автодороги «Санкт-Петербург — Матокса» Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля ПАЗ-320412 не обеспечил безопасную перевозку пассажиров и допустил падение гражданина, который получил телесные повреждения. Водитель скрылся с места ДТП.

9 июня следствие возбудило уголовное дело в отношении водителя транспортного средства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.