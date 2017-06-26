Арабскую певицу поймали с кокаином в ливанском аэропорту

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Бейрут, 26 июня. Известная арабская певица сирийского происхождения Асала Насри легко отделалась, попав в непростую ситуацию — сотрудники аэропорта имени Рафика Харири в столице Ливана обнаружили у нее в сумочке сверток с кокаином.

Девушка, разумеется, заявила, что сверток ей был подброшен. После недолгого разбирательства сотрудники аэропорта вынесли компромиссное решение — кокаин был изъят, молодая певица допущена на улетающий в Каир самолет, под обязательство впредь при каждом прилете на территорию Ливана проходить медицинское освидетельствование на наркотики.

الحمد لله A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Jun 25, 2017 at 4:40pm PDT

Попав на рейс Асала Насри, ничуть не утратившая, видимо, уверенности в себе, прислала в Instagram свою фотографию со словами «Слава Богу!»