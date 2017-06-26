Житель Петербурга пырнул ножом собаку, защитившую свою хозяйку

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Санкт-Петербург, 26 июня. В Петербурге неизвестный мужчина выхватил нож и ударил лающую на него собаку. Инцидент произошел 23 июня.

Как сообщает источник ФАН, в правоохранительные органы обратилась женщина 1958 года рождения. По ее словам, во время прогулки по Пискаревскому лесопарку у нее произошел конфликт с неизвестным мужчиной. На вид незнакомцу было 45 лет, крепкого телосложения, волосы светлые, волнистые. Он заявил, что собака женщины якобы была агрессивной.

В ходе словесной перепалки мужчина вытащил из кармана складной нож и направился в сторону оппонента. Собака, принадлежащая женщине, храбро защитила хозяйку, прыгнув на злоумышленника. Мужчина ударил животное ножом, после чего убежал в сторону центральной аллеи.