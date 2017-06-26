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Вашингтон, 26 июня. Американский журналист Сэймур Хэрш провел расследование и опубликовал статью с разоблачением ракетного удара ВМФ США по Сирии в немецкой газете.

Американский журналист со ссылкой на источники в американском правительстве и спецслужбах США заявил, что Вашингтон сознательно сделал «вброс» в СМИ с обвинениями Дамаска в химической атаке для того, чтобы прикрыть свое ошибочное решение по применению крылатых ракет в Сирии.

Хэрш подчеркивает, что сирийские военные нанесли удар по месту проведения сбора лидеров террористов. В здании, по которому был нанесен удар, хранилось оружие, боеприпасы и химикаты на основе хлора. После взрыва образовалось ядовитое облако, отметил журналист, и американские военные знали о причинах его возникновения. Один из советников администрации США сообщил Хэршу, что атака с применением химоружия — «это сказка», однако президент Дональд Трамп отдал приказ атаковать сирийскую базу.