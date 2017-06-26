Автомобиль протаранил стену отеля в США и рухнул в бассейн, есть пострадавшие

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Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), 26 июня. Машина в результате дорожно-транспортного происшествия въехала в бассейн одного из отелей в Калифорнии. Об этом сегодня сообщают правоохранительные органы.

По имеющимся данным, авария случилась примерно в 09.30 по местному времени (05.30 мск). Как отмечают в полиции, автомобиль, за рулем которого находился молодой мужчина, протаранил кирпичное ограждение отеля и вылетел в находящийся возле здания бассейн.

В тот момент в бассейне отдыхали несколько несовершеннолетних. В результате инцидента пострадали восемь человек, но серьезных ранений, к счастью, никто не получил.

Водитель авто доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, находился ли мужчина в момент аварии под воздействием алкоголя или наркотиков.