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Сирия: власти помиловали 672 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр
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    Сирия: власти помиловали 672 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр

    11:13  26 Июня 2017
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    Сирия: власти помиловали 672 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр

    Правительство Сирии освободило 672 заключенных из тюрьмы Адра в Дамаске. Как сообщает информагентство SANA, в субботу, 24 июня, из тюрьмы были выпущены жители различных городов Сирии, в том числе 91 женщина. Вышедшие на свободу жители рассказали специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске о том, как они оказались в тюрьме и почему важно вновь восстанавливать мирную жизнь в Сирии.

    Заключенных помиловали по случаю религиозного праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Согласно заявлению Министерства юстиции Сирии, заключенные были амнистированы и больше не преследуются законом. Данное решение направлено на нормализацию обстановки в Сирии: в министерстве уверены, что освобожденные жители смогут вновь начать мирную жизнь в стране.

    Сирия: власти помиловали 672 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр

    Набила Ходер ал-Мохамад – бывшая учительница математики. По словам Набилы, ее задержали из-за её активной поддержки и помощи террористам. Время в тюрьме помогло девушке осознать необходимость возвращения к мирной жизни.

     «Я писала в Интернете о том, как важен джихад, писала в социальных сетях об их операциях и звала всех воевать против сирийской армии и президента Башара Асада, - рассказала Набила корреспонденту ФАН. – Слава Богу, меня сегодня выпустили из тюрьмы, благодаря президенту Асаду. Он дал нам щедрый шанс, и мы все будем работать над тем, чтобы наша страна восстановилась и развивалась».

    Фатима Марди со слезами счастья в глазах поблагодарила президенту Асаду и призналась, что она помогала террористам в пригородах Дамаска.  Теперь же она надеется, что ее близкие, остающиеся на стороне боевиков оппозиции, смогут оставить разногласия в стороне и присоединиться к сирийской армии для победы на терроризмом.

    «Я очень благодарна нашему президенту. Я очень счастлива, и надеюсь, что все мои родственники, которые сейчас на стороне террористов, в скором времени все осознают, примут нашу сторону и вернутся к мирной спокойной жизни», - сказала Фатима.

    Сирия: власти помиловали 672 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр

    Абдульрахман Али тоже поблагодарил президента. По его словам, после выхода на свободу он продолжит свое дело – работу в своем кафе. Как рассказал Али, своим личным  примером он хочет убедить сирийцев в том, что необходимо восстанавливать мирную жизнь в Сирии и ее экономику своими руками.

    Автор: Аздашир Муса
    #сирия #дамаск #башар асад #тюрьма #ураза-байрам #амнистия #освобождение #ид аль-фитр
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