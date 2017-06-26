Двое маленьких детей выпали из окон в Якутске

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Якутск, 26 июня. В Якутске расследуются два случая выпадения малолетних детей из окон. В медучреждение города были доставлены малыши в возрасте 5 лет и 1 года 7 месяцев.

Предварительно установлено, что вечером 23 июня из окна дома на улице Кирова выпал годовалый ребенок. У мальчика диагностировали кататравму, ушиб легких, закрытые переломы правого бедра и левого плеча. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын во время игры забрался на подоконник и упал с высоты четвертого этажа.

На следующий день помощь медиков понадобилась пятилетнему мальчику, которого госпитализировали с кататравмой и переломом берцовой кости. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии, несовершеннолетний остался дома один, его мать не закрыла окна. Возвращаясь из магазина, она увидела сына лежащим на земле. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.