Киев «стучит» на Москву: как «Северный поток-2» стал костью в горле Порошенко

В Избранное

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Российская Федерация строит «Северный поток-2» только для того, чтобы отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом». Но на самом деле украинский лидер просто хочет сохранить экономические преференции для Украины, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

По мнению Порошенко, проект альтернативной газовой ветки для Европы не преследует экономических или энергетических целей, а является «чрезвычайно серьезной угрозой для Украины».

«Цель — лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — уверен украинский лидер.

«Порошенко прекрасно осознает, к чему может привести строительство «Северного потока-2» и всячески этому противится. Несмотря на заявления о том, что Украина никак не зависит от своей газотранспортной системы и не зарабатывает на транзите, необходимо признать — Киев не умеет зарабатывать и поэтому пытается быть флибустьером, собирающим деньги за транзит. При этом никакой модернизации существующей газотранспортной системы он не проводит. Это все причина межгосударственных споров на протяжении долгих лет, когда Порошенко около власти и мимо не проходил», — поясняет ситуацию российский политолог.

В начале месяца глава правительства Украины Владимир Гройсман сообщал, что власти страны делают все возможное, чтобы не допустить строительства «Северного потока-2», так как он якобы «несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств».

«Но проблема в том, что Россия, как и многие европейские государства понимает, что транзит голубого топлива через Украину малоэффективен и в принципе не нужен. Использовать трубу, проходящую через территорию этой страны рискованно, так как ситуация на Украине не позволяет сделать каких-либо долгоиграющих вложений и прогнозов. Вообще не известно, будет эта труба завтра или нет. Поэтому решение строить газопровод в обход Украины является адекватным и прибыльным. Киеву только и остается старательно заявлять о том, что ничего не получится. Кстати, радикал Ярош даже призывал взорвать московскую трубу, «на которой Путин зарабатывает». Им остается лишь в бессильной злобе говорить, что Москва преследует политические цели. Нет, не политические, поскольку поставки газа для нас очень важны», — продолжает Александр Асафов.

Если учесть, что у Киева кроме международных траншей, финансовой помощи от МВФ и транзита газа, других источников финансирования нет, то катастрофа в экономике страны будет только увеличиваться.

«Им остается разводить руками и проклинать сложившуюся ситуацию, но повлиять на нее Киев не в состоянии. Это объективная реальность, которую Украина создала при помощи своих нелегальных отборов, газового шантажа, судов и непомерно завышенных тарифов. Порошенко в очередной раз ставит себя в положение жертвы, просит Европу повлиять на Российскую Федерацию и вынудить ее кормить действующий на Украине режим», — заключил политический аналитик.

Как напоминает Lenta.ru магистральный газопровод «Северный поток-2» — перспективный проект расширения газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из Российской Федерации в Германию. Протяженность трубы составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Новая газотранспортная система напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей голубого топлива. Строительство объекта должно стартовать в 2018 году и завершится в конце 2019-го.

С июня 2014 года в Стокгольмском арбитраже рассматривается спор между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» по поводу газовых контрактов 2009 года. 31 мая в украинской компании сообщили, что суд отменил требование take or pay («бери или плати» — прим. ред.), обязывавшее Киев оплачивать заранее оговоренную часть объема газа, вне зависимости от того, сколько топлива было закуплено на самом деле. Суд также полностью отменил запрет на реэкспорт топлива и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года.