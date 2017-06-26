Казахстан перекрыл дорогу инновационным вагонам РЖД

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Астана, 26 июня. Управление казахских железных дорог уведомило руководство РЖД о том, что с мая Казахстан становится закрыт для инновационных железнодорожных вагонов с повышенной нагрузкой на ось. При этом по России ходят более 65 тысяч инновационных вагонов и их строительство и покупка субсидируются государством.

У операторов железнодорожных перевозок «Коммерсанту» заявили о том, что отказ принимать инновационные железнодорожные вагоны вредит, в первую очередь, экономике Казахстана. Эксперты издания назвали введенные Казахстаном ограничения методом экономической борьбы — казахские железнодорожные операторы стараются отгородиться от российского рынка перевозок. Кроме того, ранее РЖД отказались впустить на территорию РФ вагоны китайского производства, закупленные «Казахстан темир жоглы».

В РЖД пока что не комментируют данную ситуацию, а Ространснадзоре отметили, что решение Казахстана не соответствует постановлениям на уровне СНГ и может быть поднято в ближайшее время в ходе заседания вагонной комиссии Совета по железнодорожному транспорту СНГ.