Две маленькие девочки погибли при пожаре в Норильске

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Красноярск, 26 июня. Трагический инцидент произошел в городе Норильск: при пожаре в жилом многоквартирном доме погибли две маленькие девочки. Как стало известно ФАН, ЧП произошло рано утром в районе Кайеркан.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на девятом этаже дома гостиничного типа. Из-за сильного задымления все жильцы были эвакуированы. Уже во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух девочек в возрасте 2 и 3 лет с признаками отравления угарным газом.

Сейчас по факту гибели детей проводится доследственная проверка, также назначена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Истринском районе Подмосковья дачном в бассейне утонул полуторагодовалый ребенок.