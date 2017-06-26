Петербургские полицейские изъяли при обысках почти тонну наркотиков

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Санкт-Петербург, 6 июня. Петербургские полицейские при обыске у наркоторговцев изъяли более 300 кг готового метамфетамина и 616 кг концентрата. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении трех граждан по факту изъятия кокаина массой 998 грамм, была получена информация о причастности фигурантов дела к производству метамфетамина вместе с мужчиной 1958 года рождения. У этого мужчины во время обыска в частном доме в деревне обнаружили производство метамфетамина в особо крупных размерах.

Правоохранители изъяли лабораторное оборудование, 124 кг готового продукта, пластиковые бочки общей массой 616 кг, в которых был метамфетамин «кашеобразной» консистенции, канистру на 10 литров с жидким метамфетамином, 42 канистры емкостью 20 литров с химическими реактивами, а также оборудование. В ходе дальнейших оперативно-следственных действий по нескольким адресам в Петербурге также были изъяты наркотики.