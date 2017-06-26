Стоимость барреля нефти Brent подскочила выше 46 долларов

В Избранное

Москва, 26 июня. Мировые цены на нефть демонстрируют рост после существенного паденияпо итогам прошлой недели. Так, августовские фьючерсы на поставки нефти марки Brent на Лондонской бирже поднялась до 46,09 долларов за баррель.

Подросла цена и на августовские фьючерсы легкой нефти WTI. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи цена за баррель на нее увеличилась до 43,52 долларов.

На минувшей неделе Brent теряла в цене 3,9%, стоимость бочки WTI падала на 4,4%. Эксперты заявили, что снижение нефтяных цен по итогам пятой недели подряд стало самым длительным периодом спада на нефтяном рынке с августа 2015 года, отмечает «Свободная пресса».