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Пятая часть «Трансформеров» установила антирекорд по сборам в США
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    Пятая часть «Трансформеров» установила антирекорд по сборам в США

    10:44  26 Июня 2017
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    Пятая часть «Трансформеров» установила антирекорд по сборам в США

    Лос-Анджелес, 26 июня. Очередная часть «Трансформеров», получившая название «Последний рыцарь», за первую неделю домашнего проката собрала всего 69,1 млн долларов. Это абсолютный провал и антирекорд по сборам всех предыдущих частей франшизы. Даже первая часть «Трансформеров», вышедшая в 2007 году, собрала на старте более 70 млн долларов.

    Тем не менее, пятых «Трансформеров» хорошо приняли в Китае. Начальные сборы фильма в КНР составили 123,4 млн долларов. Только за первый день проката фильм умудрился собрать 41 млн долларов.

    Отметим, что бюджет последних «Трансформеров» составляет 217 млн долларов.

    Продюсер франшизы Майкл Бэй планирует снять еще как минимум два фильма серии. Кроме того, ожидается спин-офф, посвященный персонажу Бамблби.

    Единственный утешающий момент во всем этом безобразии — сам Бэй отказался принимать участие в постановке будущих фильмов, ограничившись ролью продюсера.

    Автор: Дима Оленин
    #трансформеры
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