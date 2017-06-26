Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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Москва, 26 июня. Россия зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии за прошедшие сутки. Как говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации, турецкие наблюдатели заявили о семи случаях стрельбы.

Согласно приведенным данным, российские представители в комиссии по перемирию за сутки зафиксировали нарушения в провинциях Хама – 1, Латакия – 6, Алеппо – 1. Турция зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Даръа – 3, Эль-Кунейтра – 1, Дамаск – 2, Хомс – 1.

В районах, контролируемых боевиками запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»* (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусра»*, установлены основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения.

* Организация запрещена на территории РФ.