Неизвестные хулиганы осквернили могилу Цоя на петербургском кладбище

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Санкт-Петербург, 26 июня. Неизвестные хулиганы испортили мемориал, который был создан преданными поклонниками творчества советского рок-музыканта Виктора Цоя на его могиле. Об этом пишут в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что вандалы разбросали цветы, которые фанаты основателя группы «Кино» принесли ко дню рождения легендарного исполнителя на его могилу на Богословском кладбище, сообщает «Инфореактор».

Напомним, 21 июня погибшему в дорожно-транспортном происшествии Цою исполнилось бы 55 лет.