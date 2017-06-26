Легковушка протаранила фуру в Новой Москве, есть пострадавшие
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Москва, 26 июня. В районе деревни Рогозино в Новой Москве столкнулись иномарка Kia и фура, в результате чего пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.
Предварительно установлено, что на участке дороги иномарка Kia врезалась в большегруз, который стоял у края проезжей части. Все обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.
«В результате ДТП водитель Kia пострадал», — уточнил собеседник РИАМО.
Как передает URA.RU, еще одно серьезное ДТП с грузовиком случилось в Ишимском районе Тюменской области. Там водитель фуры, груженой молоком, на повороте не пропустил пассажирский автобус, в результате чего пострадали 10 человек.