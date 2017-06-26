Высокопоставленного представителя США ожидают на переговорах по Сирии в Астане

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Астана, 26 июня. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил о возможном прибытии на межсирийские переговоры в Астану дипломата из США. В астанинском процессе он примет участие в качестве наблюдателя.

«Ожидается, что США также направят своего для участия в качестве наблюдателей в очередном раунде переговоров астанинского процесса», — сказал Абдрахманов. Свое участие во встрече ранее, по словам главы МИД Казахстана, подтвердили Россия, Турция, Иран и Иордания, а также спецпосланник ООН по Сирии Саффан де Мистура.

Напомним, международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится 4–5 июля в Астане. Как ожидается, что гаранты режима прекращения боевых действий рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в САР, для их последующего утверждения. Кроме того, на повестку дня будут вынесены вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановления объектов инфраструктуры.