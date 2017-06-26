Клименко прокомментировал заявление ФСБ об использовании Telegram террористами

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Москва, 26 июня. Советник главы российского государства по интернету Герман Клименко прокомментировал заявление ФСБ о том, что террорист и его пособники пользовались Telegram при подготовке теракта в петербургском метро.

По его словам, террористы могут использовать абсолютно все социальные сети и мессенджеры, в том числе WhatsApp и Viber. Однако проблема заключается в том, что с WhatsApp идет диалог.

«С Google мы разговариваем — они начали платить НДС, Youtube блокирует видео. Есть определенная борьба, но мы находимся в диалоге», — передает слова Клименко RT.

Он также отметил, что ему совершенно не понятна позиция создателя Telegram Павла Дурова.

Напомним, в понедельник утром стало известно, что преступники использовали Telegram при подготовке апрельского теракта в Петербурге.

В минувшее воскресенье глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в ближайшее время популярный мессенджер заблокируют.