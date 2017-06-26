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Клименко прокомментировал заявление ФСБ об использовании Telegram террористами
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    Клименко прокомментировал заявление ФСБ об использовании Telegram террористами

    10:25  26 Июня 2017
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    Клименко прокомментировал заявление ФСБ об использовании Telegram террористами

    Москва, 26 июня. Советник главы российского государства по интернету Герман Клименко прокомментировал заявление ФСБ о том, что террорист и его пособники пользовались Telegram при подготовке теракта в петербургском метро.

    По его словам, террористы могут использовать абсолютно все социальные сети и мессенджеры, в том числе WhatsApp и Viber. Однако проблема заключается в том, что с WhatsApp идет диалог.

    «С Google мы разговариваем — они начали платить НДС, Youtube блокирует видео. Есть определенная борьба, но мы находимся в диалоге», — передает слова Клименко RT.

    Он также отметил, что ему совершенно не понятна позиция создателя Telegram Павла Дурова. 

    Напомним, в понедельник утром стало известно, что преступники использовали Telegram при подготовке апрельского теракта в Петербурге.

    В минувшее воскресенье глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в ближайшее время популярный мессенджер заблокируют. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #теракт #петербург #метро #фсб #клименко #дуров #telegram
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